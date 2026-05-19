Paulo Pezzolano acertou na mosca

Acertou na mosca.
Após algumas insistências que deram errado, o técnico Paulo Pezzolano achou o melhor jeito de fazer o Inter somar pontos e ter atuações de alto nível, como aconteceu contra o Vasco.
O maior dos acertos foi a mudança de posição de Bernabei, que tem dado conta do recado no seu novo lugar do campo e pode ser rotulado como a válvula de escape do Colorado.
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