Paulo Pezzolano acertou na mosca

Pezzolano está com o Inter desde o início do ano. Duda Fortes / Agencia RBS

Acertou na mosca.

Após algumas insistências que deram errado, o técnico Paulo Pezzolano achou o melhor jeito de fazer o Inter somar pontos e ter atuações de alto nível, como aconteceu contra o Vasco.

O maior dos acertos foi a mudança de posição de Bernabei, que tem dado conta do recado no seu novo lugar do campo e pode ser rotulado como a válvula de escape do Colorado.