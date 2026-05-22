O retorno que aumenta a chance de vitória do Grêmio

O meio-campista retorna de lesão sofrida na coxa direita. Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

Melhora e muito. Recuperado, o polivalente Arthur pode ser uma das novidades do Grêmio para o jogo de sábado (23), contra o Santos, na Arena, às 19h, quando necessita dos três pontos para se afastar da zona do perigo.

Com a volta do melhor jogador do time do técnico Luís Castro, a chance de vitória, em casa, com torcida a favor, contra o Peixe sem Neymar, é muito grande para quem ainda continua oscilando.