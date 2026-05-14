Bernabei vem sendo um dos artilheiros do Inter em 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

Não é hora.

A cada jogo que passa fica muito claro que o melhor lugar do campo para Bernabei mostrar o seu futebol é no meio-campo, onde tem liberdade para criar, correr e marcar gols.

Se insistir com a escalação do argentino na lateral, o técnico Paulo Pezzolano vai deixar o Inter fragilizado do meio para trás e com muito menos criatividade do meio para a frente.

Perguntinha

Onde anda o futebol de Alan Patrick?