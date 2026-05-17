Não deu nem para anotar a placa. Na sua melhor atuação da temporada, o Inter não teve dó, nem piedade, do Vasco, aplicou um sonoro 4 a 1 e teve chances de até fazer um placar maior pela ampla superioridade.
Méritos para o trio Bernabei, Carbonero e Alerrandro, todos em alta rotação, que infernizaram o adversário, marcaram os gols e saíram de campo merecidamente aplaudidos pelo torcedor.
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