Setor ofensivo do Inter infernizou a defesa vascaína. Renan Mattos / Agencia RBS

Não deu nem para anotar a placa. Na sua melhor atuação da temporada, o Inter não teve dó, nem piedade, do Vasco, aplicou um sonoro 4 a 1 e teve chances de até fazer um placar maior pela ampla superioridade.

Méritos para o trio Bernabei, Carbonero e Alerrandro, todos em alta rotação, que infernizaram o adversário, marcaram os gols e saíram de campo merecidamente aplaudidos pelo torcedor.