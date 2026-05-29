O cenário poderia ter sido pior para o Grêmio

Grêmio enfrenta o Bolívar pelos playoffs da Sul-Americana. Lucas Uebel / Grêmio

Poderia ter sido pior. Desde a quarta-feira (27) já se sabe que o Grêmio vai enfrentar o Bolívar nos playoffs da Sul-Americana, time que foi eliminado da Libertadores dentro de casa e deve ter só uma vantagem no confronto: a sempre temível altitude.

Se superar a dificuldade no jogo de ida, o Tricolor fica com a faca e o queijo na mão para decidir dentro da Arena e seguir muito vivo na Sul-Americana.