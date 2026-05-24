Mais uma vitória do Grêmio com a assinatura de Carlos Vinícius

Carlos Vinícius estava em noite inspirada contra o Santos. Jeff Botega / Agencia RBS

Missão cumprida.

Apesar das falhas defensivas, de ter ficado duas vezes atrás no placar, o Grêmio fez o que precisava fazer: derrotou o Santos, dentro da Arena, por 3 a 2 e respirou mais aliviado na briga contra o rebaixamento.

Mais uma vitória com a assinatura de Carlos Vinícius, que marcou dois gols, recuperação de Tetê, e outra prova de qualidade de Arthur, que entrou no segundo tempo e deu uma bela arrumada no time.