Inter vai precisar "baixar a biblioteca" para somar pontos contra o Vitória

Comandados de Pezzolano estão na 11ª colocação do Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Não vai ser mole. Neste sábado (23), no Barradão, em Salvador, o Inter enfrenta o irregular Vitória, quando vai precisar baixar a biblioteca para somar pontos, para assim, seguir sua busca pela primeira página da tabela.

Jogo dos mais complicados, contra um mandante indigesto, mas longe de ser imbatível para quem atravessa boa fase e tem feito atuações bem convincentes como visitante.