Inter se despede do Beira-Rio neste sábado

Não dá para negociar.
Neste sábado (16), o Inter se despede do Beira-Rio antes dos jogos da Copa do Mundo, quando enfrenta o Vasco, que ainda não sentiu o gosto da vitória como visitante.
Jogo complicado, que vai exigir cuidados defensivos do time do técnico Paulo Pezzolano e uma atuação perfeita na hora de atacar, tudo para somar três pontos e se afastar da zona do perigo.
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