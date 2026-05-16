Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Até breve
Opinião

Inter se despede do Beira-Rio neste sábado

Colorado enfrenta o Vasco no último jogo em casa antes da pausa para a Copa do Mundo

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS