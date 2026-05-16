Inter se despede do Beira-Rio neste sábado

Inter enfrenta o Vasco a partir das 18h30min. Duda Fortes / Agencia RBS

Não dá para negociar.

Neste sábado (16), o Inter se despede do Beira-Rio antes dos jogos da Copa do Mundo, quando enfrenta o Vasco, que ainda não sentiu o gosto da vitória como visitante.

Jogo complicado, que vai exigir cuidados defensivos do time do técnico Paulo Pezzolano e uma atuação perfeita na hora de atacar, tudo para somar três pontos e se afastar da zona do perigo.