Inter indica que a tão aguardada mudança no time está próxima

Carbonero e Alerrandro comemoram gol contra o Botafogo. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Pelo andar da carruagem, tudo indica que o atacante Alerrandro vai seguir com titular. Ele terá com a tão pedida sequência pela má fase de Borré e a falta de outro centroavante no grupo do técnico Paulo Pezzolano.

Se vai dar certo ou não, só vamos saber com o decorrer do tempo, mas qualquer diagnóstico definitivo só será possível com o camisa 9 em campo, desde o início dos jogos.