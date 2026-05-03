Inter foi cirúrgico contra o Fluminense e deu um salto na tabela

Jogadores do Inter comemoraram a vitória sobre o Fluminense. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ficou bem melhor. Em casa, com mudanças na escalação, o Inter esteve quase perfeito no setor defensivo e foi cirúrgico do meio para frente para derrotar o cansado Fluminense por 2 a 0.

Com o resultado deste domingo (3), no Beira-Rio, o time colorado deu um belo pulo na tabela de classificação. Está na 12ª posição, com 17 pontos, dois acima da zona de rebaixamento.

Agora, a equipe do técnico Paulo Pezzolano vai encarar o Coritiba, fora de casa, na próxima rodada. Será a chance para fazer um bom resultado e mudar de página na briga do Brasileirão.