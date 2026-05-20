Grêmio tem a obrigação de fazer a sua parte contra o Palestino 

Grêmio enfrenta o Palestino pela Sula na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

É jogo pra ganhar.

Logo mais, na noite desta quarta-feira (20), na Arena, ainda sob a desconfiança do seu povo, o Grêmio terá pela frente o nada assustador Palestino, quando tem a obrigação de fazer a sua parte e tentar assumir a ponta na tabela da Sul-Americana.

Tudo indica que o técnico Luís Castro vai promover mudanças de nomes e, também, da forma de fazer seu time ser mais ofensivo do que foi nas mais recentes atuações.