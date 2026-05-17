Grêmio mostrou que ainda é inconfiável

Weverton fez defesas decisivas e mostrou que é a melhor contratação do time na temporada. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Mais uma vez, o Grêmio jogou muito pouco, passou quase todo o tempo se defendendo, empatou em 1 a 1 com o Bahia na Fonte Nova, saiu do incômodo Z-4 e mostrou que ainda é inconfiável.

A coisa só não foi pior em Salvador graças ao goleiro Weverton, que fez defesas decisivas, contou com a sorte em alguns lances e confirmou que foi a melhor contratação do Tricolor.