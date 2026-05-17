Grêmio mostrou que ainda é inconfiável

Mais uma vez, o Grêmio jogou muito pouco, passou quase todo o tempo se defendendo, empatou em 1 a 1 com o Bahia na Fonte Nova, saiu do incômodo Z-4 e mostrou que ainda é inconfiável.
A coisa só não foi pior em Salvador graças ao goleiro Weverton, que fez defesas decisivas, contou com a sorte em alguns lances e confirmou que foi a melhor contratação do Tricolor.
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