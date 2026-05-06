Grêmio está bem perto de selar a classificação na Sul-Americana

Amuzu anotou um dos gols do Grêmio na goleada. JUAN MABROMATA / AFP

Acredite quem quiser.

Além de ter acabado com um jejum de mais de 100 dias sem vencer fora de casa, o Grêmio goleou o Deportivo Riestra, por 3 a 0, nesta terça-feira (5), dormirá na liderança do seu grupo na Sul-Americana e está bem perto de selar a classificação nos dois jogos que restam.

Agora, o time do técnico Luís Castro mais uma vez vira a chave, volta a pensar no Brasileirão, no Flamengo, na Arena, quando a conversa será bem diferente do que foi na Argentina.