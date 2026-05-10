Grêmio encara um caroço dos grandes neste domingo

Luís Castro deve botar em campo um time com três zagueiros e dois volantes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

É caroço dos grandes.

Neste domingo (10), na Arena, o Grêmio encara o Flamengo, um dos favoritos ao título do Brasileirão, que viajou para a Colômbia pela Libertadores, mas folgou pela não realização do jogo.

Para tentar um bom resultado, o técnico Luís Castro deve botar em campo um time com três zagueiros e dois volantes, tudo para evitar problemas contra um adversário muito qualificado.