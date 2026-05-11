Grêmio entrou no Z-4 com o resultado. Jeff Botega / Agencia RBS

Nenhuma surpresa.

Dono de ampla superioridade, o Flamengo dominou o Grêmio do primeiro ao último minuto, venceu por 1 a 0, criou muitas e muitas chances, encostou na liderança do Brasileirão e atirou o Tricolor para a zona de rebaixamento.

Uma derrota incontestável de quem não viu a cor da bola e vai agora se atirar na Copa do Brasil para confirmar a vantagem que construiu no jogo de ida.