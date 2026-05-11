Nenhuma surpresa.
Dono de ampla superioridade, o Flamengo dominou o Grêmio do primeiro ao último minuto, venceu por 1 a 0, criou muitas e muitas chances, encostou na liderança do Brasileirão e atirou o Tricolor para a zona de rebaixamento.
Uma derrota incontestável de quem não viu a cor da bola e vai agora se atirar na Copa do Brasil para confirmar a vantagem que construiu no jogo de ida.
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