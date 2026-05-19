Está mais do que hora de Luís Castro colocar a mão na massa

Chega de mesmice.
A cada jogo que passa fica muito claro que a utilização de três zagueiros e dois volantes deixa o Grêmio muito defensivo e com prejuízos claros para quem joga do meio para a frente.
Está mais do que hora do técnico Luís Castro colocar a mão na massa, encontrar um jeito de fazer seu time sofrer menos e jogar mais, se não quiser viver o drama do rebaixamento até o fim.
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