Está mais do que hora de Luís Castro colocar a mão na massa

Luís Castro está desde janeiro à frente do Grêmio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Chega de mesmice.

A cada jogo que passa fica muito claro que a utilização de três zagueiros e dois volantes deixa o Grêmio muito defensivo e com prejuízos claros para quem joga do meio para a frente.

Está mais do que hora do técnico Luís Castro colocar a mão na massa, encontrar um jeito de fazer seu time sofrer menos e jogar mais, se não quiser viver o drama do rebaixamento até o fim.