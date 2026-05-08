Elogios de Pezzolano não garantem titularidade no Inter

Pezzolado teve atitude correta após a conquista da Recopa Gaúcha. GZH / YouTube/Reprodução

Nem poderia ser diferente. Após a vitória sobre o Brasil de Pelotas na quarta-feira (6), que rendeu o título da Recopa Gaúcha, o técnico Paulo Pezzolano rasgou elogios para Tabata, Allan Patrick e Borré, que estiveram em campo no Bento Freitas.

Foi uma atitude normal de um comandante de grupo, que precisa de seus jogadores para a sequência do ano.

Porém, não garante a titularidade de nenhum deles para o jogo contra o Coritiba neste sábado, fora de casa.