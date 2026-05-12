É jogo para bater o martelo no Beira-Rio

É jogo para bater o martelo.
Logo mais, nesta terça-feira (12), no Beira-Rio, o Inter reencontra o mineiro Athletic, quando defende a vantagem obtida no jogo de ida e joga para carimbar a vaga na rentável Copa do Brasil.
Além da boa grana que está em jogo, o time do técnico Paulo Pezzolano tem a chance de confirmar a evolução e ficar no ponto certo para esperar pelo perigoso Vasco.
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