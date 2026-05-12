É jogo para bater o martelo no Beira-Rio

Time do técnico Paulo Pezzolano tem a chance de confirmar a evolução. Duda Fortes / Agencia RBS

É jogo para bater o martelo.

Logo mais, nesta terça-feira (12), no Beira-Rio, o Inter reencontra o mineiro Athletic, quando defende a vantagem obtida no jogo de ida e joga para carimbar a vaga na rentável Copa do Brasil.

Além da boa grana que está em jogo, o time do técnico Paulo Pezzolano tem a chance de confirmar a evolução e ficar no ponto certo para esperar pelo perigoso Vasco.