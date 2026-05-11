Atuações deficientes do Grêmio têm muito a ver com o comandante do vestiário

Luís Castro está desde janeiro à frente do Grêmio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Estava escrito.

Contra um Flamengo que é muito superior, o técnico Luís Castro repetiu a forma suicida de três zagueiros e dois volantes e quase fez o Grêmio levar a maior goleada dentro da Arena.

Apesar de ter ganho o título do Gauchão, o que se viu até agora foram atuações deficientes do Grêmio, resultados ruins, e isso tem muito a ver com o comandante do vestiário.