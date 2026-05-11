Atuações deficientes do Grêmio têm muito a ver com o comandante do vestiário

Estava escrito.
Contra um Flamengo que é muito superior, o técnico Luís Castro repetiu a forma suicida de três zagueiros e dois volantes e quase fez o Grêmio levar a maior goleada dentro da Arena.
Apesar de ter ganho o título do Gauchão, o que se viu até agora foram atuações deficientes do Grêmio, resultados ruins, e isso tem muito a ver com o comandante do vestiário.
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