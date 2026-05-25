A urgência do Inter contra o Bragantino

Poderia ser melhor.
Num jogo bem complicado, o Inter perdeu para o Vitória, mas cumpriu uma atuação, com volume de jogo, pouca eficiência nas várias chances que teve e prejuízo da arbitragem, com a expulsão de Bernabei.
Após perder a chance de subir na tabela, o time de Paulo Pezzolano vai agora para outro compromisso duro, exigente, fora de casa, contra o Bragantino, com uma urgência: somar pontos.
Perguntinha
Até quando o Pezzolano vai apostar em Borré?
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