A urgência do Inter contra o Bragantino

Pezzolano tem mais um confronto duro pela frente. Renan Mattos / Agencia RBS

Poderia ser melhor.

Num jogo bem complicado, o Inter perdeu para o Vitória, mas cumpriu uma atuação, com volume de jogo, pouca eficiência nas várias chances que teve e prejuízo da arbitragem, com a expulsão de Bernabei.

Após perder a chance de subir na tabela, o time de Paulo Pezzolano vai agora para outro compromisso duro, exigente, fora de casa, contra o Bragantino, com uma urgência: somar pontos.

Perguntinha

Até quando o Pezzolano vai apostar em Borré?