A enorme irresponsabilidade de Carbonero

Carbonero tirou a camisa para celebrar gol e levou terceiro amarelo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Não dá para entender.

A atitude do atacante Carbonero, tirando a camisa depois de marcar o primeiro gol contra o Vasco, foi uma enorme irresponsabilidade para quem tinha dois cartões amarelos.

Alguém no vestiário do Inter também deveria saber do risco e esqueceu de avisar o jogador, que agora fica fora do importante jogo em Salvador, sábado (23), contra o Vitoria, e causa dor de cabeça para Paulo Pezzolano.