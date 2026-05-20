A enorme irresponsabilidade de Carbonero

Não dá para entender.
A atitude do atacante Carbonero, tirando a camisa depois de marcar o primeiro gol contra o Vasco, foi uma enorme irresponsabilidade para quem tinha dois cartões amarelos.
Alguém no vestiário do Inter também deveria saber do risco e esqueceu de avisar o jogador, que agora fica fora do importante jogo em Salvador, sábado (23), contra o Vitoria, e causa dor de cabeça para Paulo Pezzolano.
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