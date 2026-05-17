A complicada tarefa do Grêmio em Salvador neste domingo

Time do técnico Luís Castro terá um adversário pressionado neste domingo. Jeff Botega / Agencia RBS

Vai ser complicado.

Neste domingo (17), em Salvador, o assustado Grêmio visita o Bahia, sem o direito de fracassar, se quiser fechar a rodada fora do Z-4 e mais tranquilo para trabalhar durante a Copa do Mundo.

Uma tarefa bem complicada para o time do técnico Luís Castro, que terá um adversário pressionado, que costuma fazer bonito dentro da casa e sabe que não pode fracassar.