Uma afirmação de arrepiar os cabelos no Inter

Pezzolano deixou claro que não sabe os motivos dos fracassos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Dá para se preocupar. Em uma das respostas na coletiva após a derrota para o Mirassol, o técnico Paulo Pezzolano deixou claro que não sabe os motivos dos fracassos do Inter dentro do Beira-Rio.

Uma afirmação de arrepiar os cabelos, de quem convive todos os dias com os jogadores, que precisa de muita atenção do chefe do vestiário e, principalmente, de solução com urgência.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲