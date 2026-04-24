Técnico do Inter insiste em cometer o mesmo erro

Não dá para insistir. O técnico Paulo Pezzolano já mostrou que é corajoso, que manja dos segredos da profissão, mas está cometendo um grande erro: seguir prestigiando o atacante Borré, que não faz gol em ninguém e contribui muito pouco com o restante do time.
Pela má fase que não termina nunca, o colombiano, dono de um salário invejável, não merece nem a reserva.
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