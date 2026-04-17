Técnico do Grêmio tem um abacaxi para descascar neste sábado 

Serviu como teste. A escalação de três volantes do Grêmio contra o Riestra foi um ensaio para quem tem um abacaxi para descascar, neste sábado (18), contra o Cruzeiro, no Mineirão, quando tudo deve ser repetido, com outros nomes.
Pelas dificuldades em marcar gol, é bem fácil deduzir que o técnico Luís Castro vai mandar a campo um time fechadinho, jogando por uma bola, pensando antes de tudo em fazer o Grêmio pontuar.
Perguntinha
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