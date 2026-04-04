Sem margem para erro: Grêmio tem a obrigação de vencer o Remo

Equipe de Luís Castro volta a jogar em casa neste domingo. Renan Mattos / Agencia RBS

Só a vitória interessa. Neste domingo, na Arena, o Grêmio enfrenta o Remo, em um jogo no qual está proibido de negociar pontos, se quiser subir na tabela e evitar uma chapa quente diante do seu torcedor.

Em casa, onde faz o melhor de sua campanha até agora, o time do técnico Luís Castro tem obrigação de se impor diante de um rival que está sendo visto como candidato ao rebaixamento.