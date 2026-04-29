Saída de Borré nesta altura não seria nada mal para o Inter

Borré está em rota de colisão com o torcedor do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Tem barulho no telhado.

Pelo que se sabe, desde segunda-feira (27), o River, através do técnico Eduardo Coudet, fez proposta para levar o atacante Borré, que está em rota de colisão com o torcedor do clube.

A saída do colombiano nesta altura do percurso não seria nada mal para o Inter, cairia como uma luva para o jogador e agradaria o time argentino, atualmente com muita bala na agulha.