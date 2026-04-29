Saída de Borré nesta altura não seria nada mal para o Inter

Tem barulho no telhado.
Pelo que se sabe, desde segunda-feira (27), o River, através do técnico Eduardo Coudet, fez proposta para levar o atacante Borré, que está em rota de colisão com o torcedor do clube.
A saída do colombiano nesta altura do percurso não seria nada mal para o Inter, cairia como uma luva para o jogador e agradaria o time argentino, atualmente com muita bala na agulha.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲