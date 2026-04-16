Quem tem as melhores chances de ser o lateral-esquerdo do Inter contra o Mirassol

Paulo Pezzolano deve fazer mistério sobre a escalação até o dia do jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

Poucos sabem.

Os dias estão passando e, até agora, não foi definido quem será o lateral-esquerdo do Inter para enfrentar o Mirassol, domingo (19), pela manhã, no Beira-Rio, num jogo em que a vitória é obrigatória.

Acostumado a fazer surpresas na escalação, o técnico Pezzolano deve utilizar a mesa artimanha, mas tudo indica que Aguirre tem as melhores chances de ser o improvisado.