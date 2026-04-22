É bom tomar cuidados.
Logo mais, em Florianópolis, o Inter, que tem mostrado muito mais fora do que em casa, faz sua estreia na Copa do Brasil, contra o Athletic-MG, que vai faturar uma grana e tentar uma façanha.
Espera-se que desta vez o técnico Paulo Pezzolano não faça suas invenções, coloque em campo um time que mais defende do que ataca, bem do jeito de suas principais vitórias.
Perguntinha
O Inter vai jogar fechado nesta noite?
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