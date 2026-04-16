Qual é a obrigação do Inter no domingo

Inter jogará com o apoio da torcida no fim de semana. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Não é pouca coisa. No Beira-Rio, domingo (19), o Inter vai enfrentar um Mirassol exausto fisicamente. O time paulista vem do enfrentamento contra a LDU no início da semana, além da desgastante viagem até Quito.

Com esta vantagem física, o time do técnico Paulo Pezzolano joga na condição de favorito, com a obrigação de somar três pontos e mudar de posição na tabela do Brasileirão.