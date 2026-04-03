O que ocorre com Alan Patrick no Inter

Alan Patrick não tem o mesmo desempenho de jogos anteriores. Jeff Botega / Agencia RBS

Ainda não foi desta vez. No empate contra o São Paulo, quando exerceu um função bem diferente do normal, o habilidoso Alan Patrick mais uma vez foi peça nula. Uma atuação igual ao que tem ocorrido na maioria dos últimos jogos do Inter.

Está na hora de alguém, nas bandas do Beira-Rio, descobrir o que está acontecendo com o camisa 10, do qual o Inter é muito dependente. Seu desempenho explica, em parte, as fracas atuações do time.