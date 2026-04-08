O mais capacitado armador do Grêmio precisa de sequência para se firmar como titular

Está virando teimosia.
A cada jogo que passa fica mais claro que o ex-junior Gabriel Mec é o mais capacitado armador do elenco gremista e precisa ter uma sequência para se firmar como titular e peça importante.
Enquanto isso não acontecer, o Grêmio terá enormes dificuldades de criar, de marcar gols, ganhar jogos e vai adiar a chance de uma negociação milionária.
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