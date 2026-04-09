O jogador do Inter que deve ser aproveitado como armador

Bernabei fez o gol da vitória do Inter sobre o Corinthians. Duda Fortes / Agencia RBS

Estava caindo de maduro.

Já fazia algum tempo que Bernabei sinalizava ser um jogador mais ofensivo do que defensivo, daqueles que costumam criar dificuldades aos adversários e isso ficou provado na vitória sobre o Corinthians.

A partir do gol marcado, da boa atuação em Itaquera, é muito provável que o argentino siga sendo aproveitado pelo técnico Paulo Pezzolano como eficiente armador e não mais como preocupante lateral.