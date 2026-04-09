O jogador do Inter que deve ser aproveitado como armador

Estava caindo de maduro.
Já fazia algum tempo que Bernabei sinalizava ser um jogador mais ofensivo do que defensivo, daqueles que costumam criar dificuldades aos adversários e isso ficou provado na vitória sobre o Corinthians.
A partir do gol marcado, da boa atuação em Itaquera, é muito provável que o argentino siga sendo aproveitado pelo técnico Paulo Pezzolano como eficiente armador e não mais como preocupante lateral.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲