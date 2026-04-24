O jogador do Grêmio que pode estar insatisfeito com decisão de Luís Castro

Marcos Rocha perdeu a titularidade para Pavon. André Ávila / Agencia RBS

Tem coisas que não mudam. Parece, para quem olha de longe, que o técnico Luís Castro tem o maior carinho pelo polivalente Pavon e nem pensa em afastá-lo do time enquanto a direção não lhe der outro lateral-direito.

Quem não deve estar nada satisfeito é o veterano Marcos Rocha, que chegou com as honras de titular, segue lustrando o banco e recebendo um salário bem considerável.