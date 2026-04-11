Ninguém chega como favorito ao Gre-Nal 452

Luís Castro e Pezzolano se enfrentam mais uma vez no ano. Duda Fortes / Agencia RBS

Fazia tempo que não acontecia. Neste sábado (11), no Beira-Rio, acontece mais um Gre-Nal, clássico que mexe com todo o Estado e que desta vez não tem favorito, por tudo o que se viu dos dois times até agora no Brasileirão.

Tudo indica que teremos um Inter fechado e um Grêmio atrapalhado do meio para a frente, num jogo com muita disputa no meio-campo, onde qualquer resultado pode acontecer.

Muita coisa está em jogo. O clássico do Beira-Rio vai deixar o vencedor à frente do rival, o perdedor com problemas para resolver a curto prazo, tudo para ficar longe da zona mais detestada da tabela.

É tão importante o confronto em que os dois precisam vencer e até pode custar o emprego do técnico Luís Castro, que já começa a ser contestado pelos que vestem azul, preto e branco.