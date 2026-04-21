É jogo para o Grêmio virar a página

Carlos Vinícius é esperança de gols para o Grêmio contra o Confiança. André Ávila / Agencia RBS

Mudança. Nesta terça-feira (21), na Arena, o Grêmio começa sua caminhada na Copa do Brasil, quando enfrenta o livre atirador Confiança. Será um jogo em que qualquer resultado que não seja vitória vai tumultuar o ambiente.

Pensando em apagar o fogo que começa a aumentar, o técnico Luís Castro promete mudar o esquema, nomes, tudo para buscar uma vitória e largar bem na competição.