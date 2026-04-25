Jogo enroscado para o Inter em Brasília

Paulo Pezzolano precisa encontrar a melhor escalação para o confronto. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Não vai ser fácil. Neste sábado (25), em Brasília, o Inter enfrenta o Botafogo em busca de recuperação no Brasileirão, onde faz uma campanha preocupante, com riscos de até voltar a frequentar a pior zona da tabela.

Jogo enroscado, daqueles em que o técnico Paulo Pezzolano vai precisar baixar a biblioteca, em busca da melhor escalação e de uma forma de jogar para evitar um fracasso.