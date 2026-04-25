Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Riscos 
Opinião

Jogo enroscado para o Inter em Brasília

Colorado enfrenta o Botafogo no Mané Garrincha, neste sábado (25)

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS