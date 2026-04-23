Inter venceu apesar dos atacantes que não marcam gols 

Virou sofrimento. Em Florianópolis, na condição de visitante e mesmo com os três volantes, o Inter concedeu contra-ataques ao Athletic, largou atrás no marcador e precisou fazer força para virar o placar.
Com isso, vai ficar bem perto da classificação e de embolsar mais R$ 3 milhões.
Vitória importante para quem joga tão pouco, tem atacantes que não marcam gols e para quem precisa melhorar a confiança para enfrentar o Botafogo, mais uma vez fora de casa.
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