Inter venceu apesar dos atacantes que não marcam gols 

Bernabei fez o gol da virada do Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional

Virou sofrimento. Em Florianópolis, na condição de visitante e mesmo com os três volantes, o Inter concedeu contra-ataques ao Athletic, largou atrás no marcador e precisou fazer força para virar o placar.

Com isso, vai ficar bem perto da classificação e de embolsar mais R$ 3 milhões.

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Vitória importante para quem joga tão pouco, tem atacantes que não marcam gols e para quem precisa melhorar a confiança para enfrentar o Botafogo, mais uma vez fora de casa.