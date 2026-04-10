Inter projeta mudança na escalação para o Gre-Nal

Alan Patrick pode ser novidade no Gre-Nal Jeff Botega / Agencia RBS

Parece que vai acontecer um retorno no Inter. As últimas notícias dão conta de que o time de Paulo Pezzolano vai ter uma escalação diferente, como tem ocorrido em todos as partidas do Colorado.

A mudança que está sendo projetada lá no Beira-Rio é a volta de Allan Patrick, mas ainda não se sabe se na vaga de Bernabei ou de Carbonero, que seria a opção de banco para os momentos de apuros.