Grêmio tem que jogar fechadinho contra o Palmeiras

Não tem outro remédio. O melhor jeito do Grêmio enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira (2), fora de casa, é utilizando um meio-campo recheado de marcadores e um ataque veloz, para tentar aproveitar os contra-ataques.
Se tentar ser ofensivo, com poucos no setor mais importante, o time do técnico Luís Castro terá enormes dificuldades até para empatar e seguir na turma de cima da tabela.
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