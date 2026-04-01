Grêmio tem que jogar fechadinho contra o Palmeiras

Partida marcará o encontro dos portugueses Luís Castro e Abel Ferreira. Vítor Ferreira / Botafogo / Divulgação

Não tem outro remédio. O melhor jeito do Grêmio enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira (2), fora de casa, é utilizando um meio-campo recheado de marcadores e um ataque veloz, para tentar aproveitar os contra-ataques.

Se tentar ser ofensivo, com poucos no setor mais importante, o time do técnico Luís Castro terá enormes dificuldades até para empatar e seguir na turma de cima da tabela.