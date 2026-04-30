Grêmio fica com a gravata apertada na Sul-Americana

Segue complicado. Num jogo que precisava vencer, mais uma vez o Grêmio jogou pouco, perdeu três pênaltis, só empatou com o frágil Palestino e seguiu com a gravata apertada na Sul-Americana.
Outro resultado ruim, outra atuação capenga de um time que não sabe mais ganhar fora de casa, com críticas para o treinador Luís Castro e, principalmente, para o atacante Tetê.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲