Grêmio fica com a gravata apertada na Sul-Americana

Tetê merece críticas. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Segue complicado. Num jogo que precisava vencer, mais uma vez o Grêmio jogou pouco, perdeu três pênaltis, só empatou com o frágil Palestino e seguiu com a gravata apertada na Sul-Americana.

Outro resultado ruim, outra atuação capenga de um time que não sabe mais ganhar fora de casa, com críticas para o treinador Luís Castro e, principalmente, para o atacante Tetê.