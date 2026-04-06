Grêmio escapou de coisa pior contra o Remo

Grêmio do zagueiro Gustavo Martins jogou pouco contra o Remo. André Ávila / Agencia RBS

Faltou bola na Arena. Em um jogo em que estava proibido de negociar pontos, o Grêmio mostrou uma bola assustadora e só empatou com o Remo em 0 a 0, neste domingo (5).

Dá até pra dizer que o time do técnico Luís Castro escapou de coisa pior pela boa atuação do goleiro Weverton, que defendeu um pênalti e fez outros milagres.

Agora, depois da atuação preocupante, o Tricolor vai se atirar na Sul-Americana, contra um adversário quase desconhecido, o uruguaio Montevideo City Torque, quando vai precisar jogar mais.