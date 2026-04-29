Grêmio começa hoje a decidir sua vida na Sul-Americana

É proibido dar chance ao azar.
Logo mais nesta quarta-feira (29), no Chile, o Grêmio enfrenta o Palestino, quando começa a decidir sua vida na Sul-Americana, provavelmente com trocas na escalação, mas com a obrigação de somar pontos.
Aparentemente, este é um jogo que não será tão complicado para o time do técnico Luís Castro, que segue com Gabriel Mec no meio e pode ter Willian como surpresa entre os titulares.
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