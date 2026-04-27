Gabriel Mec não pode curtir a reserva do Grêmio

Demorou para acontecer.
Na vitória sobre o Coritiba, ficou definitivamente provado que o menino Gabriel Mec é o melhor armador do elenco gremista e não pode curtir a reserva como aconteceu várias vezes.
Verdade que o adversário facilitou a vida do Grêmio quando ficou com um a menos, mas também é verdade que o time do técnico Luís Castro rendeu mais do que vinha rendendo.
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