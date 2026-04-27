Gabriel Mec não pode curtir a reserva do Grêmio

Gabriel Mec, de 18 anos, marcou pela primeira vez pelo Grêmio neste domingo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Demorou para acontecer.

Na vitória sobre o Coritiba, ficou definitivamente provado que o menino Gabriel Mec é o melhor armador do elenco gremista e não pode curtir a reserva como aconteceu várias vezes.

Verdade que o adversário facilitou a vida do Grêmio quando ficou com um a menos, mas também é verdade que o time do técnico Luís Castro rendeu mais do que vinha rendendo.