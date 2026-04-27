Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Qualidade
Opinião

Gabriel Mec não pode curtir a reserva do Grêmio

Na vitória sobre o Coritiba ficou provado que o menino é o melhor armador do elenco

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS