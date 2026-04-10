Estão jurando de pés juntos no Grêmio

É o preço do pacote no Grêmio. A falta de resultados nos últimos jogos, somada com o pouco futebol que o time tem apresentado, coloca o técnico Luís Castro na alça de mira para o Gre-Nal deste sábado (11), no Beira-Rio.
Alguns influentes gremistas juram de pés juntos que o comandante português não corre risco de afastamento do cargo, mesmo om derrota no clássico pelo Brasileirão.
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