Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Será?
Opinião

Estão jurando de pés juntos no Grêmio

Mesmo com derrota no Gre-Nal, o entendimento é não há ameaça de mudanças no Tricolor

Adroaldo Guerra Filho

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