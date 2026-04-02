Empate já será um bom resultado para o Grêmio

Não vai ser fácil.
Nesta quinta-feira (2), em Barueri, o Grêmio encara o líder Palmeiras, uma parada das mais complicadas, quando terá que atuar no limite para evitar um tropeço e ameaça de se aproximar do Z-4.
Este é daqueles jogos em que o empate é um bom resultado e a vitória, coisa que poucos vão conseguir, maravilhosa, para quem ainda não se deu bem fora da sua Arena.
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