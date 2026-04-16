Chega de teimosia no Grêmio! 

Luís Castro tem que resolver urgentemente este problema. Renan Mattos / Agencia RBS

Já está mais do que provado que o maior problema do Grêmio é a falta de um armador. Falo daquele jogador que facilita a vida dos seus atacantes e que coloca ordem na casa nos momentos de apuros.

Enquanto insistir com um meio-campo sem criação, recheado de marcadores, com três jogadores adiantados, o Tricolor vai seguir tendo dificuldades na Arena, fora dela e contra qualquer rival.