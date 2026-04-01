"Cautela" é a palavra de ordem do Inter contra o São Paulo

Futebol do Inter ainda é inconfiável. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

É bom abrir o olho. Logo mais, no Beira-Rio, o Inter, embalado pelas vitórias, mas com futebol ainda inconfiável, encara o São Paulo, do técnico Roger Machado, que quer levar pontos na bagagem.

Jogo perigoso, que vai exigir cautela o tempo inteiro, um sistema defensivo perfeito, um meio-campo atento em todas as ações e um ataque capaz de, finalmente, fazer a diferença.