"Cautela" é a palavra de ordem do Inter contra o São Paulo

É bom abrir o olho. Logo mais, no Beira-Rio, o Inter, embalado pelas vitórias, mas com futebol ainda inconfiável, encara o São Paulo, do técnico Roger Machado, que quer levar pontos na bagagem.
Jogo perigoso, que vai exigir cautela o tempo inteiro, um sistema defensivo perfeito, um meio-campo atento em todas as ações e um ataque capaz de, finalmente, fazer a diferença.
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