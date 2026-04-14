A missão de Luís Castro no Grêmio

Técnico do Grêmio precisa diminuir a pressão em cima dele. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

É proibido vacilar. Nesta terça-feira (14), na Arena, o Grêmio retoma sua caminhada na Sul-Americana, quando recebe o desconhecido Deportivo Riestra, num jogo que só a vitória interessa.

Certamente com o que tem de melhor disponível, o técnico Luís Castro tem a missão de fazer seu time jogar mais do que jogou no clássico. Isso se quiser evitar a pressão por sua saída do clube.