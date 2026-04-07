A grande dúvida do Inter para o Gre-Nal 452

O capitão do Inter, Alan Patrick. Jeff Botega / Agencia RBS

Vai durar até o sábado (11).

A grande dúvida do Inter para enfrentar seu maior rival, no Beira-Rio, está na presença ou não de Alan Patrick entre os titulares.

Por ser um jogo em que o Inter não vai só se defender, dentro da sua casa, a tendência é a escalação do camisa 10 desde o início do clássico, seja como armador ou segundo atacante, como aconteceu no empate contra o São Paulo.